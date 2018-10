Hamilton chega ao GP dos EUA com chance de definir título de 2018 da F1

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Quando Sebastian Vettel venceu o Grande Prêmio da Inglaterra, em 8 de julho, deu uma amostra de que teria forças para conquistar o título da temporada 2018 da Fórmula 1. Na época, chegou a 171 pontos, contra 163 do britânico Lewis Hamilton.

Só que, desde então, tudo deu certo para Hamilton. Nas sete corridas seguintes, o britânico da Mercedes conquistou seis vitórias. Vettel ainda levou o GP da Bélgica (com Hamilton em segundo), mas contabilizou um inesperado abandono na Alemanha e ficou duas vezes fora do pódio.

Não por acaso, Hamilton chega ao GP dos Estados Unidos, neste fim de semana, com chances reais de ser campeão da F-1 pela quinta vez na carreira. Com 67 pontos de vantagem para Vettel (331, contra 264), o tetracampeão pode assegurar mais uma conquista já neste domingo (21).

Para tal, precisa terminar a prova com 75 pontos a mais que o rival. O britânico tem nove vitórias no ano, contra cinco de Vettel, e só perde o título se o alemão da Ferrari der uma arrancada até a última prova do ano, em Abu Dhabi.

Confira as contas para cada lado:

Lewis Hamilton (331 pontos) será campeão se:

- For 1º lugar (356) e Vettel for no máximo 3º lugar (279): 77 pontos*

- For 2º lugar (349) e Vettel for no máximo 5º lugar (274): 75 pontos*

- For 3º lugar (346) e Vettel for no máximo 7º lugar (270): 76 pontos*

- For 4º lugar (343) e Vettel for no máximo 8º lugar (268): 75 pontos*

- For 5º lugar (341) e Vettel for no máximo 9º lugar (266): 75 pontos*

- For 6º lugar (339) e Vettel não pontuar (264): 75 pontos*

Para adiar a definição do título, Sebastian Vettel (264 pontos) pode:

- Vencer (289), independente do resultado de Hamilton

- Ser 2º lugar (282), mesmo se Hamilton for 1º lugar (356): 74 pontos

- Ser 3º lugar (279), caso Hamilton seja no máximo 2º lugar (349): 70 pontos*

- Ser 4º lugar (276), caso Hamilton seja no máximo 2º lugar (349): 73 pontos*

- Ser 5º lugar (274), caso Hamilton seja no máximo 3º lugar (346): 72 pontos*

- Ser 6º lugar (272), caso Hamilton seja no máximo 3º lugar (346): 74 pontos*

- Ser 7º lugar (270), caso Hamilton seja no máximo 4º lugar (343): 73 pontos*

- Ser 8º lugar (268), caso Hamilton seja no máximo 5º lugar (341): 73 pontos*

- Ser 9º lugar (266), caso Hamilton seja no máximo 6º lugar (339): 73 pontos*

- Ser 10º lugar (265), caso Hamilton seja no máximo 6º lugar (339): 74 pontos*

- Nem pontuar (264), caso Hamilton seja no máximo 7º lugar (337): 73 pontos*

* Diferença de pontos entre os dois pilotos com os resultados citados