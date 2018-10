Hamilton confirma favoritismo e será pole no GP do Japão de Fórmula 1

Folhapress

SÃO PAULO - A 17ª etapa da temporada de 2018 da Fórmula 1 terá Lewis Hamilton como pole position. Neste sábado (6), o piloto inglês da Mercedes marcou o tempo 1min27s760 e garantiu a largada na primeira posição do GP do Japão, em Suzuka. A prova ocorre neste domingo (7), às 2h10.

Esta é a 80ª pole de Lewis Hamilton na carreira, a 4ª no circuito de Suzuka e a 8ª nesta temporada. Ao seu lado da primeira fila estará o seu companheiro de Mercedes Valtteri Bottas. A segunda fila terá Max Verstappen, da Red Bull, e Kimi Raikkonen, da Ferrari. Principal rival de Hamilton na disputa pelo título, Sebastian Vettel irá largar apenas em 9º.

A Ferrari arriscou no Q3, a última parte do treino, e colocou pneus para pista molhada para seus pilotos. Com a pista ainda seca apesar da garoa, Vettel não marcou tempo e voltou para o box trocar pneus sem sequer marcar tempo. Em sua segunda tentativa, o alemão errou e ficou com marca distante dos líderes. Na sua última última chance, Vettel dessa vez usou pneu para pista seca quando a garoa já tinha apertado e molhado boa parte do circuito.

Quem ficou para trás também foi Daniel Ricciardo, da Red Bull. Ele sequer marcou tempo no Q2 depois que seu carro apresentou problemas de motor. O australiano largará em 15º.

CONFIRA O GRID DE LARGADA PARA O GP DO JAPÃO:

Q3

1. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) - 1min27s760

2. Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) - 1min28s059

3. Max Verstappen (HOL/Red Bull) - 1min29s057

4. Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari) - 1min29s521

5. Romain Grosjean (FRA/Haas) - 1min29s761

6. Brendon Hartley (NZL/Toro Rosso) - 1min30s023

7. Pierre Gasly (FRA/Toro Rosso) - 1min30s093

8. Esteban Ocon (FRA/Force India) - 1min30s126

9. Sebastian Vettel (ALE/Ferrari) - 1min32s192

10. Sergio Pérez (MEX/Force India) - 1min37s229

Q2

11. Charles Leclerc (MON/Sauber) - 1min29s864

12. Kevin Magnussen (DIN/Haas) - 1min30s226

13. Carlos Sainz (ESP/Renault) - 1min30s490

14. Lance Stroll (CAN/WIL) - 1min30s714

15. Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull) - Sem tempo

Q1

16. Nico Hulkenberg (ALE/Renault) - 1min30s361

17. Sergey Sirotkin (RUS/WIL) - 1min30s372

18. Fernando Alonso (ESP/McLaren) - 1min30s573

19. toffel Vandoorne (BEL/McLaren) - 1min31s041

20. Marcus Ericsson (SUE/Sauber) - 1min31s213