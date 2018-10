Hamilton diz se divertir no Japão e evita falar em título antecipado nos EUA

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - "Cada segundo foi muito divertido". Assim Lewis Hamilton analisou o Grande Prêmio do Japão. O piloto da Mercedes liderou de ponta a ponta a corrida em Suzuka na madrugada deste domingo (7) e ficou muito próximo do quinto título mundial de Fórmula 1.

"Naturalmente estou muito feliz. O final de semana inteiro do nosso time foi incrivelmente forte e conquistamos uma ótima dobradinha", comemorou o inglês, que foi o mais rápido dos treinos livres, no classificatório e ainda viu o companheiro de equipe, o finlandês Valtteri Bottas, cruzar a linha de chegada logo atrás dele.

Para completar, Sebastian Vettel, principal adversário de Hamilton na luta pelo pentacampeonato, teve um final de semana turbulento. Após largar em oitavo, o alemão da Ferrari se chocou com Max Verstappen, da Red Bull, e caiu para último.

Vettel ainda terminou a prova no Japão em sexto, mas viu a desvantagem para Hamilton aumentar para 67 pontos. Como faltam apenas quatro corridas para o final da temporada, o piloto da Mercedes já pode conquistar o título na próxima etapa, nos Estados Unidos, no dia 21 —desde que some oito pontos a mais que o ferrarista.

"Temos que dar um passo de cada vez", disse ele sobre a iminente conquista. "Não dá para saber como será a nossa performance na próxima corrida, mas Austin [circuito norte-americano] é uma pista boa para nós", comentou.

Por falar em pista, Hamilton fez declarações de amor ao circuito de Suzuka. "Esta é a melhor pista do mundo. Não sei por qual razão eles não fazem mais pistas como esta", concluiu.