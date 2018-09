Hamilton garante pole em Singapura com recorde; Vettel larga em terceiro

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A 15ª etapa da temporada de 2018 da Fórmula 1 terá Lewis Hamilton como pole position. Neste sábado (15), o inglês da Mercedes anotou 1min36s015 no Q3 e garantiu a largada na primeira posição do GP de Singapura.

É a pole de número 79 dele na carreira, a quarta em Marina Bay. Além do direito de largar na frente dos demais pilotos, a volta —-que o perfil da modalidade nas redes sociais chamou de "picante"— garantiu a Hamilton um novo recorde no circuito.

O segundo será o holandês Max Verstappen, da Red Bull. O alemão Sebastian Vettel, da Ferrari, vice-líder da temporada com 30 pontos de desvantagem, largará em terceiro lugar, e Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) completa a segunda fila.

Seguem depois: Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari), Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull), Sergio Pérez (MEX/Force India), Romain Grosjean (FRA/Haas), Esteban Ocon (FRA/Force India) e Nico Hulkenberg (ALE/Renault).

O treino de classificação começou com apreensão para a Ferrari, pois o carro de Vettel apresentou um problema elétrico minutos antes das tomadas de tempo. No terceiro treino livre, mais cedo, foi justamente o alemão quem liderou a pista e estabeleceu o recorde de 1min38s054, em dobradinha com Kimi Raikkonen, enquanto Lewis Hamilton ficou com o terceiro melhor tempo. Vettel já havia se recuperado de um erro cometido na sexta (14), quando bateu no muro em Marina Bay.

Foram eliminados no Q1 os seguintes pilotos: Kevin Magnussen (DIN/Haas), Brendon Hartley (NZL/Toro Rosso), Stoffel Vandoorne (BEL/McLaren), Sergey Sirotkin (RUS/Williams) e Lance Stroll (CAN/Williams).

Já no Q2 caíram Fernando Alonso (ESP/McLaren), por 107 milésimos, Carlos Sainz (ESP/Renault), Charles Leclerc (MON/Sauber), Marcus Ericsson (SUE/Sauber) e Pierre Gasly (FRA/Toro Rosso).

O GP de Singapura ocorre neste domingo (16), com largada às 9h10 (de Brasília).

O grid de largada do GP de Singapura:

1) Lewis Hamilton (Mercedes) 1:36.015

2) Max Verstappen (Red Bull/TAG Heuer) 1:36.334

3) Sebastian Vettel (Ferrari) 1:36.628

4) Valtteri Bottas (Mercedes) 1:36.702

5) Kimi Räikkönen (Ferrari) 1:36.794

6) Daniel Ricciardo (Red Bull/TAG Heuer) 1:36.996

7) Sergio Pérez (Force India/Mercedes) 1:37.985

8) Romain Grosjean (Haas/Ferrari) 1:38.320

9) Esteban Ocon (Force India/Mercedes) 1:38.365

10) Nico Hülkenberg (Renault) 1:38.588

11) Fernando Alonso (McLaren/Renault) 1:38.641

12) Carlos Sainz (Renault) 1:38.716

13) Charles Leclerc (Sauber/Ferrari) 1:38.747

14) Marcus Ericsson (Sauber/Ferrari) 1:39.453

15) Pierre Gasly (Toro Rosso/Honda) 1:39.691

16) Kevin Magnussen (Haas/Ferrari) 1:39.644

17) Brendon Hartley (Toro Rosso/Honda) 1:39.809

18) Stoffel Vandoorne (McLaren/Renault) 1:39.864

19) Sergey Sirotkin (Williams/Mercedes) 1:41.263

20) Lance Stroll (Williams/Mercedes) 1:41.334