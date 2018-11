Hamilton leva a melhor sobre Vettel e garante a pole do GP do Brasil

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ficou com Lewis Hamilton a pole position para o GP do Brasil de F-1. No treino classificatório deste sábado (10) no autódromo de Interlagos, em SP, o britânico da Mercedes levou a melhor sobre Sebastian Vettel (Ferrari) e Valtteri Bottas (Mercedes) no fim do Q3, garantindo o primeiro lugar com o tempo de 1min07s281.

Vettel acabou ficando com a segunda posição, com Bottas em terceiro. Kimi Raikkonen (Ferrari), Max Verstappen (Red Bull) e Daniel Ricciardo (Red Bull) completam as seis primeiras posições. Na sequência, ficaram Marcus Ericsson (Sauber), Charles Leclerc (Sauber), Romain Grosjean (Haas) e Pierre Gasly (Toro Rosso).

Algumas decepções marcaram, no entanto, o treino de classificação. Os carros da McLaren foram eliminados ainda no Q1, enquanto as Force India caíram no Q2. A Renault teve um carro cortado em cada uma das duas primeiras etapas - Carlos Sainz no Q1, Nico Hulkenberg no Q2.

Agora, os pilotos voltam à pista neste domingo. A largada do Grande Prêmio do Brasil está marcada para as 15h10 (horário de Brasília).

Confira como foi o treino de classificação em Interlagos:

Q1

A primeira sessão de treinos não trouxe surpresas e nenhum dos favoritos ficou de fora. A grande expectativa era em relação à chuva, que ameaçava cair a qualquer momento. Por este motivo, os pilotos saíram dos boxes logo que a pista abriu de forma a buscar tempos com a pista seca.

Com seis minutos de treino, todos os carros haviam registrado tempo. Na mesma hora, Lewis Hamilton era avisado pelo rádio a respeito da presença de chuva em um trecho de Interlagos. As câmeras de televisão focavam nas imagens dos radares que ficavam na reta do boxe.

E os pilotos fizeram bem em sair cedo dos boxes porque, nos últimos quatro minutos de Q3, a garoa já alterava as condições de dirigibilidade. Pior para Carlos Sainz (Renault), Brendon Hartley (Toro Rosso), Fernando Alonso (McLaren), Lance Stroll (Williams) e Stoffel Vandoorne (McLaren).

Q2

Na segunda etapa do treino de classificação, o primeiro candidato à pole a marcar tempo foi Max Verstappen, com 1min08s017. Só que a Mercedes respondeu com força, andando na casa de 1min07s. Melhor para Bottas, que fez 1min07s727 e ficou 0s068 à frente de Hamilton.

Só que o britânico foi superado por Vettel, que anotou 1min07s776 e se colocou no segundo lugar, entre os dois carros da Mercedes. Pior: Hamilton ainda quase provocou um grave acidente ao fechar a Williams de Sergey Sirotkin, que tirou de lado e escapou da pancada. Mais tarde, Charles Leclerc também deu uma escapadinha, mas sem gravidade.

O monegasco da Sauber, por sinal, foi um destaque do fim do Q2: já com o tempo estourado, fez a oitava melhor marca e se colocou no Q1. Kevin Magnussen (Haas), Sergio Perez (Force India), Esteban Ocon (Force India), Nico Hulkenberg (Renault) e Sergey Sirotkin (William) não tiveram a mesma sorte e ficaram fora do Q3.

Q3

Na sessão final, a pouco mais de seis minutos da bandeirada, Lewis Hamilton marcou 1min07s301 e se colocou em primeiro, à frente de Vettel, Bottas e Raikkonen. Mas as emoções ficaram justamente para as voltas concluídas após o fim do tempo.

No fim, Bottas não conseguiu melhorar seu tempo. Hamilton veio logo atrás e melhorou seu tempo para 1min07s281. Faltava Vettel vindo logo atrás, mas o alemão da Ferrari registrou 1min07s455 e não foi capaz de tirar do britânico na Mercedes o primeiro lugar no grid.