Hamilton lidera os dois primeiros treinos livres no GP do Japão

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O piloto britânico Lewis Hamilton, da Mercedes, líder do Mundial de Fórmula 1, dominou nesta sexta-feira (5) os dois primeiros treinos livres para o Grande Prêmio do Japão.

Na sessão inicial no circuito de Suzuka, o tetracampeão mundial marcou 1min28s691, seguido por seu companheiro de equipe, o finlandês Valtteri Bottas (1min29s137), e o australiano Daniel Ricciardo (1min29s373). O alemão Sebastian Vettel, da Ferrari, foi apenas o quinto, com 1min29s685.

Já na segunda atividade, Hamilton cravou 1min28s217. No ano passado, o britânico garantiu a pole position com o tempo de 1m27s319 —ele venceu a prova na ocasião.

O segundo treino também contou com dobradinha da Mercedes, com Bottas anotando 1min28s678. Vettel, com 256 pontos no Mundial de pilotos, 50 a menos que Hamilton, conseguiu garantir o terceiro melhor tempo, com 1min29s050.

O terceiro treino livre ocorre a partir das 0h deste sábado (6). O classificatório é logo depois, às 3h. Já a largada oficial será dada às 02h10 do domingo (7). Todos os horários estão no fuso de Brasília.