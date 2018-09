Hamilton lidera segundo treino livre na Rússia; Vettel é o quinto

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O piloto britânico Lewis Hamilton, líder do Mundial de pilotos de Fórmula 1, foi o mais rápido no segundo treino livre do Grande Prêmio da Rússia, no Circuito de Sochi, nesta sexta-feira (28), com 1m33s385.

A atividade contou com dobradinha da Mercedes, com Valtteri Bottas a 0s199 de Hamilton. Em terceiro e quatro, estiveram os dois pilotos da RBR, Max Verstappen (1m33s827) e Daniel Ricciardo (1m33s844), respectivamente.

Sebastian Vettel, que tenta se manter na briga pelo título, foi só o quinto mais rápido, com 1m33s928 —seu companheiro de Ferrari, Kimi Räikkönen, fechou o top 6, a 0s460s.

Vice-líder da competição com 241 pontos, 40 a menos que Hamilton, o alemão havia liderado a primeira atividade em solo russo, com 1m34s488. Neste treino, o rival britânico ficou em terceiro, a 0s330.

Na atividade inicial, Hamilton, tal como Bottas, optou por não usar os pneus hipermacios, os mais aderentes do GP, ao contrário dos adversários. Já no segundo treino, o britânico testou o composto mais mole.

Na segunda atividade, Raikkonen foi o único dos seis pilotos mais velozes a testar o composto macio. Os demais optaram por fazer simulações de corrida, com pneus hiper e ultramacios.

Os pilotos voltam à pista em Sochi às 6h deste sábado (29), no terceiro treino livre. Às 9h, ocorre o treino classificatório. No domingo (30), a largada será dada às às 08h10. Todos os horários estão no fuso de Brasília.

O segundo treino livre do GP da Rússia:

1) Lewis Hamilton (Mercedes) 1m33s385

2) Valtteri Bottas (Mercedes) 1m33s584

3) Max Verstappen (Red Bull/TAG Heuer) 1m33s827

4) Daniel Ricciardo (Red Bull/TAG Heuer) 1m33s844

5) Sebastian Vettel (Ferrari) 1m33s928

6) Kimi Räikkönen (Ferrari) 1m34s388

7) Sergio Pérez (Force India/Mercedes) 1m35s122

8) Pierre Gasly (Toro Rosso/Honda) 1m35s137

9) Esteban Ocon (Force India/Mercedes) 1m35s147

10) Marcus Ericsson (Sauber/Ferrari) 1m35s295

11) Kevin Magnussen (Haas/Ferrari) 1m35s331

12) Carlos Sainz (Renault) 1m35s341

13) Charles Leclerc (Sauber/Ferrari) 1m35s432

14) Nico Hülkenberg (Renault) 1m35s568

15) Romain Grosjean (Haas/Ferrari) 1m35s911

16) Brendon Hartley (Toro Rosso/Honda) 1m36s024

17) Fernando Alonso (McLaren/Renault) 1m36s074

18) SsVandoorne (McLaren/Renault) 1m36s617

19) Sergey Sirotkin (Williams/Mercedes) 1m36s861

20) Lance Stroll (Williams/Mercedes) 1m37s001