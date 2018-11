Hamilton quebra recorde duas vezes e confirma pole position no GP do Brasil

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sob constante ameaça de chuva, aconteceu na tarde deste sábado (10) o treino classificatório para o GP Brasil. A pole position ficou para Lewis Hamilton (Mercedes), 33, atual pentacampeão da F-1. Sebastian Vettel (Ferrari) ficou em segundo e Valtteri Bottas (Mercedes) em terceiro.

O recorde da pista de Interlagos foi quebrado três vezes, primeiro por Bottas durante o Q2, com o tempo de 1m07s727. Depois, no Q3, Hamilton alcançou o tempo de 1m07s301. O britânico ainda superou a própria marca, fazendo sua volta final em 1m07s281 -essa foi a 82ª pole dele.

Já a despedida de Fernando Alonso (Renault) do GP Brasil não tem sido conforme ele esperava. O espanhol não passou do Q3 e largará na 18ª posição.

Vettel terminou a classificação sob investigação da FIA por ter se recusado a desligar os motores quando foi para a pesagem do Q2, e pode ser punido. Hamilton também se envolveu em polêmica com Sirotkin na saída do Mergulho, mas até o momento a direção da prova não abriu análise sobre o caso.

Nuvens carregadas sobrevoaram o circuito de Interlagos desde a primeira bateria dos treinos classificatórios, que foi disputada sob fraca garoa e não chegou a forçar que os pilotos utilizassem seus pneus especiais para pista molhada. Foram eliminados Carlos Sainz (Renault), Brendon Hartley (Toro Rosso), Alonso, Lance Stroll (Williams) e Stoffel Vandoorne (McLaren).

Já na etapa seguinte a garoa se intensificou, dificultando o percurso, mas ainda não justificando a troca de pneus. Vale destaque a recuperação de Charles Leclerc (Sauber), 21, que era o 11º colocado até os instantes finais do Q2, quando demonstrou muito controle do carro para arrancar o oitavo melhor tempo.

Não avançaram: Sergio Pérez (Force India), Esteban Ocon (Force India), Nico Hulkenberg (Renault) e Sergey Sirotkin (Williams).