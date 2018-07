Hamilton vence o GP da Hungria de F-1 de ponta a ponta

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Praticamente de ponta a ponta, o piloto inglês Lewis Hamilton venceu neste domingo (29) o GP da Hungria de F-1, com o tempo de 1h37m16s427. Sebastian Vettell, da Ferrari, chegou em segundo, seguido de Kimi Räikkönen, também da mesma escuderia.

Com a vitória, Hamilton disparou na liderança do campeonato com 213 pontos. Vettel, em segundo, tem 189.

Valteri Bottas praticamente ajudou Hamilton, seu companheiro de equipe, ao segurar o avanço de Sebastian Vettel durante boa parte da corrida. O finlandês se manteve à frente de Vettel durante 65 voltas.

Os pilotos da F-1 voltam a pista só no dia 26 de agosto para o GP da Bélgica, no circuito de Spa-Francorchamps, às 10h10, devido a uma pausa para as férias de verão na Europa.

FERNANDO ALONSO

Fernando Alonso completou 37 anos neste domingo e ganhou uma festinha da McLaren na garagem. A equipe preparou um emoji com o rosto do bicampeão mundial antes da largada.

Na pista, o espanhol não foi tão feliz e chegou na oitava posição, mas marcou quatro pontos no campeonato. Atualmente está na nona posição da classificação dos pilotos, com 44 pontos.