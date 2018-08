Harry Potter faz 38 anos, mesma data em que a autora da saga, J.K. Rowling, faz 52 anos

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Harry Potter, o bruxo mais famoso do século 21, faz 38 anos nesta terça-feira (31). A data é também o aniversário da autora da saga, J.K.Rowling, que faz 52. A data é referente ao aniversário do personagem principal na trama, 31 de julho, com o ano de 1990, ano em que a escritora teve a ideia da história, durante uma viagem de trem de Manchester para Londres.

Na história, o dia 31 de julho é início do ano letivo na Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts. Nas redes sociais, a data foi lembrada pelos fãs da saga com a hashtag #HappyBirthdayHarryPotter.

Para celebrar a efeméride, cinco amigos decidiram abrir um bar inspirado na saga do bruxinho: Vassoura Quebrada, no número 386 da rua Desembargador do Vale, em Perdizes, região oeste. O nome do estabelecimento, contudo, teve que ser alterado dias antes da estreia a pedido da Warner Bros.

Inicialmente, os amigos chamariam de Beedle, o bar, uma referência ao livro "Os Contos de Beedle, o Bardo". Por questões de direitos autorais, a Warner solicitou a mudança do nome, prontamente atendida pelos donos.

Desde fevereiro, os fãs da saga podem visitar a versão digital da exposição "Harry Potter: A History of Magic", com manuscritos de J.K. Rowling e aulas de magia no Google Arts and Culture -plataforma de arte e cultura da empresa que permite que os internautas façam visitas virtuais a museus e pontos turísticos.

Além disso, o próximo filme da saga será "Animais Fantásticos: Os Crimes de Grindelwald", que tem estreia mundial prevista para o dia 16 de novembro. O trailer do longa foi exibido recentemente na Comic Con.

O ator Jude Law, que fará Dumbledore no filme, falou recentemente sobre a sexualidade do personagem: "Isso não o define", afirmou Jude.

NEVILLE CASADO

Recentemente, o intérprete de Neville, Matthew Lewis, se casou com Angela Jones. De acordo com o site americano TMZ, Lewis e Jones se conheceram em janeiro de 2016 em uma festa no Mundo Mágico de Harry Potter dentro do parque da Universal em Orlando, onde Jones trabalhava como organizadora de eventos.

Os dois ficaram noivos em novembro do mesmo ano aos pés da Torre Eiffel, em Paris. Em 2015, o ator já foi elogiado por J.K. Rowling por seus atributos físicos.