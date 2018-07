Harry Styles interrompe show e ajuda fã a contar para a mãe que é gay

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Harry Styles interrompeu um show que fazia na última quarta-feira (11), em San Jose, na Califórnia, para ajudar uma fã a revelar a sua mãe que é gay. "Tina, ela é gay", afirma o ex-membro do One Direction no vídeo postado pela própria garota nas redes sociais.

A fã, identificada como Grace, levou um cartaz dizendo que ia se revelar aos pais por conta do cantor. "Eu viajei 2,846 milhas para estar aqui esta noite", dizia. Nas redes sociais ela já falava antes da apresentação que não esperava nada, mas tinha esperança de que Harry lesse sua mensagem.

No final, o cantor realmente viu o cartaz, parou o show, pedindo que o público fizesse silêncio, e gritou à mãe da garota -que estava em um hotel próximo- que ela é gay. A fã gravou tudo e, segundo contou ao E!News, mostrou para a mãe assim que chegou ao hotel. "Sim, amo você e você pode ser o que quiser", teria respondido ela.

"Muito obrigada por criar um ambiente em que eu possa me orgulhar de ser eu mesma. O seu constante apoio à comunidade LGBTQ+ ajudou que eu me amasse e me sentisse segura", postou Grace em sua conta no Twitter junto ao vídeo com a mensagem do cantor.