Harvard discriminou asiático-americanos, diz governo Trump

Folhapress

NOVA YORK, EUA (FOLHAPRESS) - A Universidade Harvard intencionalmente discriminou estudantes asiático-americanos que se candidatavam a uma vaga na faculdade, uma das mais disputadas dos EUA, afirmou nesta quinta-feira (30) o Departamento de Justiça americano.

No posicionamento formal do governo sobre o tema, o departamento se colocou ao lado de grupos de estudantes e pais em uma ação na qual a universidade é acusada de discriminar asiático-americanos em seu processo seletivo.

No processo, que corre num tribunal federal de Boston, os candidatos dizem que a universidade atribuía notas mais baixas aos asiático-americanos do que aos de outras raças em critérios como "personalidade positiva", simpatia, coragem, gentileza e ser "amplamente respeitados".

Esses estudantes tinham um desempenho melhor em provas, classificação e atividades extracurriculares.

As notas pessoais baixas, porém, diminuíram drasticamente suas probabilidades de obterem vaga na universidade, de acordo com a ação. Para chegar a essa conclusão, foram analisados 160 mil registros de estudantes.

Um julgamento sobre a ação está marcado para outubro. Se chegar à Suprema Curte, o caso poderia ser apreciado pelo juiz conservador Brett Kavanaugh, indicado pelo presidente Donald Trump para ocupar a vaga deixada por Anthony M. Kennedy ao se aposentar. Uma decisão sobre o tema pode ter implicações amplas para universidades que consideram a raça em seu processo de admissão.

O departamento lembrou que, em 2017, abriu uma investigação contra Harvard baseada em queixa apresentada por mais de 60 organizações asiático-americanas. O posicionamento publicado pelo governo diz que Harvard não conseguiu provar que não comete discriminação ilegal.

O departamento lembra que, como condição para receber milhões de dólares de recursos dos contribuintes, a universidade concorda em não discriminar candidatos com base em sua raça.

"No entanto, os estudantes e pais que entraram com essa ação apresentaram fortes evidências de que o uso de raça por Harvard discrimina ilegalmente asiático-americanos", afirma o governo.

"Nenhum americano deveria ter negada admissão a uma escola por causa de sua raça", afirmou, na declaração, o secretário de Justiça, Jeff Sessions. "Como receptora de dinheiro de contribuintes, Harvard tem a responsabilidade de conduzir sua política de admissão sem discriminação racial e usando critérios de seleção relevantes que se enquadrem nas exigências legais", continuou o secretário.

Segundo ele, o caso é importante porque as políticas de admissão nas universidades e faculdades devem ser conduzidas de acordo com a lei.

A universidade também não conseguiu oferecer explicações sobre como mede a raça do candidato em relação a outros fatores na seleção, como pontuação e atividades extracurriculares. Harvard fracassou ainda em indicar como limita o uso da raça para assegurar que não ocorra discriminação ilegal.

O departamento critica o uso de fatores subjetivos no processo, como "ser uma boa pessoa" com "qualidades humanas". Na investigação, Harvard admitiu que, na média, dá pontuação menor a candidatos asiático-americanos com base nas "notas pessoais".

O governo Donald Trump acusa ainda a universidade, ao longo de 45 anos em que usou critérios raciais na admissão de estudantes, de nunca ter considerado medidas raciais neutras para melhorar a diversidade de seu corpo de estudantes, o que é exigido segundo as leis existentes.

A declaração foi emitida quase dois meses depois que Trump anunciou a revogação de ações afirmativas adotadas durante o governo do democrata Barack Obama.

As diretrizes revogadas buscavam aumentar a diversificação racial nas escolas e universidades, incentivando as instituições de ensino a levar em conta a raça dos candidatos.

À época, Sessions afirmou que as ações afirmativas "de administrações passadas" buscavam "impor novas regras à população americana".