Havaí declara estado de emergência com aproximação do furacão Lane

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente americano Donald Trump declarou estado de emergência no Havaí, liberando fundos federais diante da passagem iminente do furacão Lane pelo arquipélago, informou nesta quinta-feira (23) a Casa Branca.

As autoridades americanas disseram que o fenômeno havia enfraquecido ligeiramente, tornando-se um furacão de categoria 4, mas que ainda constituía uma ameaça com ventos de até 215 km/h, chuva forte e ondas perigosas.

A Administração Nacional Oceânica e Atmosférica (NOAA) advertiu que Lane poderia produzir "chuvas excessivas" nas ilhas durante o fim de semana, causando "inundações e deslizamentos perigosos para a vida humana".

A proclamação do estado de emergência proporciona à Agência Federal de Emergência (Fema) "a ajuda adequada para medidas de contingência", explicou a Casa Branca em um comunicado.

Trump pediu aos moradores que se prepararem, enquanto a Marinha afirmou que está movendo alguns de seus navios e submarinos para evitar que sejam pegos no porto quando o furacão chegar.

De acordo com o último boletim do Centro Nacional de Furacões do Pacífico (CPHC), a tempestade está a 370 km da costa de Kailua-Kona e a 540 km de Honolulu, capital do estado.

Lane deve atingir as principais ilhas havaianas entre a tarde desta quinta e sexta, segundo a NOAA.

Os furacões não costumam chegar a terra firme no Havaí. A última grande tempestade a atingir o estado há quase três décadas, foi o furacão Iniki, que passou na ilha de Kauai, deixando seis mortos e causando danos de milhares de dólares.