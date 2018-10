Hazard marca, Chelsea vence Southampton e assume liderança "provisória"

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Chelsea é o novo líder do Campeonato Inglês, pelo menos por algumas horas. A equipe comandada por Maurizio Sarri venceu o Southampton por 3 a 0, neste domingo (7), com gols de Eden Hazard, Barkley e Morata, e chegou a 20 pontos na tabela. Porém, invariavelmente será ultrapassada por Manchester City ou Liverpool até o fim da rodada.

As equipes fecham a rodada com duelo entre si por volta das 12h30 deste domingo, e ambas somam 19 anos. Quem vencer assume a ponta. Em caso de empate, o Chelsea seria ultrapassado pelo Manchester, mas pode ficar à frente do City por ter mais gols a seu favor -18 a 15.

O próximo compromisso do Chelsea na Premier League será o Manchester United, no próximo sábado (20), às 8h30 (de Brasília). Já o Southampton segue em 16º lugar, com apenas cinco pontos em oito jogos. Seu próximo duelo será contra o Bournemouth, sexto colocado.

O Chelsea fez seu jogo e priorizou o domínio de bola nos primeiros minutos e chegou a ter 95% da posse a certa altura. Com troca de passes em velocidade, o time martelava a defesa dos donos da casa. Willian buscava o jogo o tempo todo e tentava desafogar a criação, tanto que a primeira chance veio em jogada do brasileiro para Hazard, que chutou duas vezes em cima da marcação.

O erro individual de Höjberg originou o gol de Hazard. O volante perdeu a bola para Barkley na entrada da área e viu o time adversário abrir o placar.

Atrás no placar, o Southampton ensaiou uma reação com Bertrand e Ings no início da segunda etapa. O primeiro falhou na pontaria, e o segundo parou no goleiro Kepa. Porém, Barkley aproveitou a chance dada por Sarri para se consagrar. Após cobrança de falta de Willian, Giroud emendou um voleio e o inglês só precisou completar para as redes.

O Chelsea administrou bem a vantagem nos minutos finais. Redmond e Ings deram sustos em Kepa, que fez duas boas defesas. Hazard poderia ter feito o terceiro, mas perdeu um gol cara a cara com McCarthy. Coube a Morata fechar a vitória nos acréscimos. Ele recebeu assistência do belga e tocou por cima do goleiro para fechar a conta!