HB20, HB20S e Creta ganham edição limitada 1 Million

Prestes a comemorar a marca de 1 milhão de veículos produzidos em sua fábrica, em Piracicaba (SP), a Hyundai apresenta a Edição Comemorativa 1 Million, disponível para Creta e HB20, nas carrocerias hatch e sedã. Limitada a 4,5 mil unidades, sendo 2 mil Creta, 1,2 mil HB20 e 1,3 mil HB20S, a série especial será comercializada a partir da segunda quinzena de agosto. Nos três modelos, a edição comemorativa é baseada na configuração Comfort Plus 1.6 automática para os dois compactos, enquanto no SUV ela parte da versão Pulse Plus 1.6 automática.

Além dos itens de série costumeiros, os lançamentos agregam equipamentos e detalhes visuais exclusivos. No Creta, o principal diferencial é a chave presencial em formato de pulseira, que permite abrir e fechar as portas do veículo por aproximação, além de se conectar ao telefone celular. A pulseira, que traz uma tela digital, pode ser usada como relógio e traz funções extras como medição de passos e calorias gastas, contador de distância percorrida e notificação de funções do smartphone, como chamadas não atendidas.

Por fora exibe rodas diamantadas exclusivas de 17 polegadas com acabamento cinza-escuro, borda da grade frontal e régua do porta-malas com acabamento cromo escurecido, maçanetas externas cromadas e antena do tipo barbatana. Por dentro, as maçanetas das portas têm acabamento bege metálico. Já em relação a HB20 e HB20S, tanto o hatch quanto o sedã trazem rodas de liga leve aro 15 diamantadas, também com acabamento escurecido, e grade dianteira com aletas cromadas e borda preta brilhante.

Também contam com faróis com projetor e “assinatura” de LEDs, maçanetas externas cromadas, função “um-toque” nos quatro vidros elétricos, volante com ajuste de altura e profundidade e acendimento automático dos faróis - o HB20 hatch traz, ainda, a antena do tipo barbatana. No int6erior, tanto o Creta quanto o HB20 e o HB20S trazem bancos de couro bege, detalhes na tonalidade bege metálica nas saídas do ar-condicionado e também no console central. Completam os destaques para os três modelos soleiras personalizadas nas portas dianteiras, lanternas traseiras “Clear Type”, emblema alusivo à série especial e central multimídia com TV digital.

