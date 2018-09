Heidi Klum e Tim Gunn deixam Project Runway após 16 temporadas

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Heidi Klum e Tom Gunn anunciaram nesta sexta-feira (7) que não retornarão para a próxima temporada do reality de moda Project Runway. Os dois devem seguir agora para um novo projeto, também voltado para moda, com a Amazon.

"Após 16 incríveis temporadas, eu estou dizendo adeus ao Project Runway, programa que me sinto honrada por ter sido apresentadora e ter ajudado a criar. Estou incrivelmente orgulhosa do show, que sempre terá um lugar especial no meu coração", escreveu a ex-modelo em sua conta no Instagram.

Klum também afirmou estar empolgada por sua jornada ao lado do companheiro de programa Tom Gunn estar longe do fim. "Nós seremos parceiros da Amazon para a criação de um novo programa e estamos ansiosos para que todos vejam o que estamos projetando", concluiu ela.

Gunn também usou as redes sociais para falar sobre o novo projeto, que ele descreveu como uma "aventura fashion". "Estou em dívida com nossos incríveis fãs. Vocês são coração e alma do que fazemos", afirmou ele.

Project Runway foi lançado em 2004 com a proposta de mostrar o melhor do design, do mundo das passarelas e da indústria da moda. O próprio Gunn, que foi mentor e coapresentador do reality, avaliou no ano passado que o programa acabou mostrando um lado mais sujo e exaustivo desse universo.

Segundo o site da revista Variety, o programa, que tinha tido uma nova confirmada, deve continuar apesar da saída dos apresentadores. Um representante da Bravo, canal original do programa, disse à publicação que deve anunciar em breve um novo apresentador e mentor.

O jurado Zac Posen, que esteve no programa por seis temporadas, também está deixando a produção. Em sua conta no Instagram, ele afirmou que Project Runway foi uma das melhores experiências de sua carreira e disse ter alguns novos projetos em andamento, sem detalhar quais seriam eles.