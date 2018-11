Helder Barbalho deve vencer no primeiro turno no Pará, aponta Ibope

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O emedebista Helder Barbalho, 39, deve vencer a eleição para o governo do Pará no primeiro turno, aponta pesquisa Ibope divulgada neste sábado (6).

O filho do senador Jader Barbalho (MDB) aparece com 54% das intenções de votos. Em segundo, está Márcio Miranda (DEM), com 25%. Ele é apoiado pelo governador Simão Jatene (PSDB).

O terceiro colocado é Paulo Rocha (PT), com 14%, seguido por outras duas candidaturas de esquerda, Fernando Carneiro (PSOL), 4%, e Cleber Rabelo (PSTU), 2%.

A eventual vitória de Helder, ex-ministro dos governos Dilma (PT) e Temer (MDB), significará a volta do clã Barbalho ao comando do Pará após um quarto de século -seu pai já ocupou o cargo por dois mandatos.

Para vencer já neste domingo (7), um candidato a governador precisa obter 50% dos votos válidos mais um voto.

Na corrida ao Senado, Jader, 73, lidera com 23% das intenções de voto. A segunda vaga tem uma disputa acirrada entre Zequinha Marinho (PSC), com 17%, e Flexa Ribeiro (PSDB), 16%.

Os votos válidos excluem brancos, nulos e indecisos. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e tem nível de confiança de 95%. A pesquisa foi encomendada pela TV Liberal, afiliada da Rede Globo, sob o registro no TSE: BR‐00256/2018.