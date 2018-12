Helena e Miguel são os nomes de bebê mais comuns de 2018

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Helena e Miguel foram os nomes mais escolhidos para bebês que nasceram em 2018, de acordo com ranking BabyCenter. A plataforma oferece informações personalidades sobre gestação e registra nomes de bebês de seus usuários.

O ranking mostra que a influência de astros da música continua, como Antony (da dupla sertaneja com Gabriel), e do esporte, como Kylian (Mbappé, jogador francês que foi destaque na Copa da Rússia). Também foram lembrados séries e programas de televisão, como "La Casa de Papel" (Netflix) e os cozinheiros Bela (Gil, apresentadora de programa culinário) e Henrique (Fogaça, jurado do programa "Masterchef", da Band).

Entre as meninas, Helena tomou a liderança de Alice, que tinha sendo líder desde 2015. Sophia, que vinha figurando entre os primeiros colocados, ficou em sétimo em 2018. Outros nomes que ganharam destaque foram Cecília, Antonella, Clara, Ana Laura, Maria Vitória, Pérola e Aurora.

Já entre os meninos, Miguel chega ao oitavo ano seguido entre os mais escolhidos. Ele é seguido de Arthur, Heitor, Bernardo e Davi.

A lista tem algumas novidades. Theodoro, Ravi, Valentim e Derick aparecem pela primeira vez entre os cem nomes mais escolhidos para meninos. Já entre as garotas, aparecem Melina, Bella, Melinda e Pérola.