Helicóptero com governador do Espírito Santo cai, mas não há feridos

Folhapress

BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - Um helicóptero da Polícia Militar levando o governador do Espírito Santo, Paulo Hartung (MDB), caiu na tarde desta sexta-feira (10) ao pousar em Domingos Martins (ES), mas o governador não se feriu.

Os dois pilotos e mais dois militares que estavam na aeronave também passam bem.

Durante o pouso na fazenda do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural, órgão do governo do estado, o helicóptero bateu na trave de um campo de futebol e caiu.

Segundo a assessoria do governo, Hartung viajava para participar de um festival de cinema na cidade, na região serrana do estado, a 50 km de Vitória.