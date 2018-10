Helicóptero de dono do Leicester cai após jogo da equipe na Inglaterra

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um helicóptero de propriedade de Vichai Srivaddhanaprabh, dono do Leicester, caiu nos arredores do King Power Stadium após o empate entre a equipe da casa com o West Ham, neste sábado (27), pelo Campeonato Inglês.

A polícia da região de Leicestershire comunicou estar "tratando de um incidente próximo ao estádio. Os serviços de emergência foram chamados".

Imagens da emissora britânica Sky News mostraram o veículo em chamas em uma área que parece ser um estacionamento.

A identidade dos passageiros é desconhecida e não foi informado se há sobreviventes. O acidente ocorreu por volta das 16h30 (horário de Brasília), após decolar do centro do campo, como acontece após todas as partidas, levando Srivaddhanaprabh para Londres, onde ele mora.

De acordo com o diário Telegraph, torcedores foram ao local e o goleiro Kasper Schmeichel foi visto chorando.

Vichai Srivaddhanaprabh, milionário dono de lojas de duty-free em aeroportos, comprou o Leicester em 2010. Em 2016, o clube surpreendeu e conquistou o título inglês.