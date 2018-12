Henrique Fogaça participa com a filha de corrida em prol de pessoas com deficiência

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O chef Henrique Fogaça, 44, pode até ser "faca na caveira" como júri do MasterChef, mas deixa a pose de durão quando se trata dos filhos. Neste domingo (2), ele participou com João, 10, e Olívia, 12, da 4ª Inclusão a Toda a Prova.

A garota possui uma síndrome rara e tem necessidades especiais, se locomove com uma cadeira de rodas e se alimenta com uma sonda. A história de Olívia ganhou maior repercussão após ser contada por Fogaça durante um episódio do reality show gastronômico.

"Bom dia... Hoje é um dia muito especial 'Dia Internacional das pessoas com Deficiência' 17.000 pessoas correram por uma causa muito nobre em prol da inclusão social, através do esporte", escreveu o chef ao publicar uma foto no evento em sua conta no Instagram.

A prova de corrida e caminhada, promovida pelo Instituto Olga de Kos no parque Ibirapuera, em São Paulo, antecedeu o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, celebrado nesta segunda (3).

"Estamos aqui muito orgulhosos, eu e a Olívia", disse Fogaça em um vídeo publicado na rede social após a prova. "Olívia recebeu a medalha, fizemos a corrida de 1km e meio, ela aguentou bem e agora está descansando." Ele também fez vídeos ao vivo durante o percurso, conversando e tirando fotos com fãs.