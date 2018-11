Henrique Meirelles não declara apoio no segundo turno

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Candidato à Presidência pelo MDB, Henrique Meirelles, disse em entrevista à jornalistas, na noite deste domingo (7), que não declarará apoio nenhum dos candidatos do segundo turno.

"Prefiro a independência", disse o emedebista que não se surpreendeu com o Jair Bolsonaro (PSL), com 46,6% e Fernando Haddad (PT) com 28,43%, no segundo turno.

Meirelles analisou que os brasileiros escolheram seus candidatos com um lado para evitar a ascendência do outro.

"Nesse momento que entramos no segundo turno, precisamos que os candidatos demonstrem serenidade", diz ele.

O candidato afirma que não ingressou na corrida eleitoral apenas para vencer, mas para ter o respeito dos brasileiros.

Ex-presidente do Banco Central no governo Lula e ex-ministro da Fazenda no governo Temer, ele investiu R$ 54 milhões de seu próprio bolso na campanha, mas computou apenas 1,21 % dos votos.

Assim, Meirelles fica no sexto lugar atrás de Cabo Daciolo (Patriota) com 1,25% e João Amoedo (Novo) que somou 2,68%.

Apesar da não declarar voto para a eleição que elegerá o próximo presidente, na manhã deste domingo (7), Fernando Haddad (PT) acenou apoio do emedebista. "Estou esperançoso de que teremos um segundo turno muito mais civilizado do que tivemos no primeiro.

Tenho o maior respeito pelos que concorreram, sobretudo aqueles com quem trabalhei. Com a Marina, com o Ciro Gomes, com o Meirelles, no governo Lula. Tenho o maior respeito e admiração pelo trabalho que eles realizaram", declarou o candidato que disputa a presidência com Jair Bolsonaro, no segundo turno.