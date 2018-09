Meirelles diz que doou R$ 20 milhões à própria campanha para levar "mensagem"

Redação Bem Paraná

Candidato do MDB à presidência da República, o ex-ministro da Fazenda Henrique Meirelles veio a Curitiba nesta sexta-feira (28) para reuniões com correligionários e empresários. Na Associação Comercial do Paraná (ACP), no Centro, durante a manhça, Meirelles esteve acompanhado do candidato ao governo João Arruda (MDB) e da vice na chapa Eliana Cortez (MDB). Ele disse que trabalha junto com Arruda e prevê “grande parceria” com o partido no Estado.

O ex-ministro, que doou R$ 20 milhões do próprio bolso para sua campanha presidencial, disse também que o retorno do investimento é a “mensagem” que leva consigo. Ele afirmou que tem uma história de "competência e de resultados". "O retorno principal é uma mensagem. Primeiro, de um candidato, que sou, ficha limpa. Não tenho e nunca tive uma denúncia por corrupção. É importante levar essa mensagem ao País. Segundo: eu também tenho uma história de competência e de resultado. Minha proposta é 'mostra resultado primeiro, depois explica'", disse.

Na semana passada, Meirelles declarou a doação de R$ 20 milhões do próprio bolso para sua campanha. Ele não receberá recursos do partido para custear a candidatura. Conforme resolução do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é possível financiar até R$ 70 milhões, o máximo permitido pela lei. Meirelles declarou patrimônio de R$ 377,5 milhões.

Requião

O senador Roberto Requião, presidente no MDB no Paraná, é crítico ao governo Michel Temer (MDB) e à gestão de Meirelles como ministro da Fazenda. Mesmo assim, Meirelles acredita que recebe apoio do partido no Estado. Ele destacou o apoio de Arruda, que é sobrinho de Requião. "Tenho ao meu lado o próximo governador, João Arruda. Estamos aqui trabalhando juntos e vamos fazer uma grande parceria a partir de janeiro", disse Meirelles, destacando que acredita numa improvável virada na última semana de campanha.

"Tenho certeza que vamos crescer nas pesquisas e vamos ter uma escalada forte na última semana de campanha e ganhar a eleição. Essa eleição foi atípica, muito curta, apenas 35 dias de televisão", disse.

Campanha

No evento da ACP, o presidenciável do MDB apresentou proposta ao Paraná. "Temos que desenvolver a agroindústria, que aproveite toda a produção agrícola do estado do Paraná, criando condições para um maior desenvolvimento", declarou.

Meirelles também destacou seu trabalho no comando da economia durante o governo Temer. "Nós tiramos o país da maior recessão de sua história e já voltamos a crescer, mas a taxa ainda é baixa porque existe muita preocupação com propostas de voltar atrás", disse em relação a reformas de Temer.

Segundo o presidenciável, uma das principais bandeiras de sua campanha é a redução do total de impostos pagos pela população e a simplificação destes mesmos. "Mas para isso nós precisamos diminuir as despesas e para isso é necessária a aprovação de reformas fundamentais, porque hoje existe um grande déficit. É controlar as despesas e a partir daí reduzir a carga tributária e o país vai crescer mais e melhor".