Hernanes segue como dúvida após treino do São Paulo ser cancelado

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O treino da tarde desta quarta-feira serviria para a comissão técnica do São Paulo definir se Hernanes voltaria a jogar já contra o Guarani, nesta quinta-feira (31), no Pacaembu, pela quarta rodada do Campeonato Paulista. Mas uma forte tempestade fez com que a atividade nos gramados do CT da Barra Funda fosse cancelada, mantendo o retorno do Profeta como uma incógnita.

A expectativa era que o treinamento começasse às 16h. Os jogadores, como de costume na véspera de jogos, ficaram mais tempo na parte interna do CT para acompanhar vídeos preparados pela comissão técnica. Quando chegaram ao campo, houve tempo apenas para breve aquecimento, já que chuva e raios começaram a dar as caras.

O grupo chegou a ficar esperando a tempestade passar para retornar ao gramado. Só que o temporal foi aumentando e deixou os campos inundados. Ficou decidido, então, realizar o treino no Reffis e deixar os ajustes táticos para a manhã desta quinta. O jog contrao Guarani será apenas às 21h..

Assim, a lista de relacionados para o confronto com o Guarani só será divulgada perto da hora do almoço do dia 31. O aproveitamento de Hernanes na partida depende de como será a recuperação física do Profeta após os trabalhos físicos desta quarta e a breve aparição em campo na quinta.