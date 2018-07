Herói da vitória corintiana, Romero celebra confiança do time após desmanche

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Autor de dois gols na vitória do Corinthians sobre o Cruzeiro nesta quarta-feira, na Arena de Itaquera, o atacante Ángel Romero acredita que o resultado positivo traz confiança ao time, que é alvo de críticas em razão da debandada de jogadores ocorrida nas últimas semanas.

Sem contar com os recém-negociados Balbuena, Sidcley, Maycon e Rodriguinho e com quatro mudanças em relação ao último jogo, o time paulista avançou ao oitavo lugar da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro graças à vitória por 2 a 0 em casa.

"Estou contente pela vitória porque ela traz confiança. A gente precisa de muita confiança porque perdeu muito jogador nessa janela e precisamos retomar nossa confiança de novo. Hoje nos comportamos muito bem e conseguimos uma vitória importante contra um adversário difícil", discursou o camisa 11 após a vitória corintiana, que substituiu o lesionado Jonathas na função de centroavante.

"O Jonathas sofreu uma lesão e sempre sentimos quando um jogador sai machucado. Mas estou contente, agradeço aos meus companheiros e à minha família por ter marcado esses gols, porque joguei como centroavante depois de muito tempo e, graças a Deus, consegui marcar dois gols".

Romero balançou as redes de Fabio aos 16 e 34 minutos do segundo tempo, aproveitando rebote do goleiro após chute de Danilo Avelar e outro após a bola bater na trave em cobrança de falta de Jadson. O paraguaio chegou a 26 gols marcados na Arena Corinthians, estádio em que ocupa o posto de principal goleador.

O Corinthians tem 22 pontos somados e volta a jogar no próximo domingo, às 11h, contra o Vasco, em Brasília.