Herói de 2003 e 'salvador' em 2013, Tcheco deixa o Coritiba

Silvio Rauth Filho

O auxiliar-técnico Tcheco, 42 anos, anunciou nessa segunda-feira (dia 19) sua saída do Coritiba. Começando a reformulação do departamento de futebol para 2019, a diretoria decidiu demitir o profissional.

Tcheco estava no Coritiba desde o início de 2018. Em 2017, trabalhou no Paraná Clube e participou da campanha do acesso da Série B para a Série A.

Revelado na base do Paraná Clube, Tcheco ficou marcado na história do Coritiba em 2003, quando foi o principal jogador, o herói da conquista da vaga Copa Libertadores, com a campanha do quinto lugar no Brasileirão daquele ano. Após rodar por Al Ittihad (Arábia Saudita), Grêmio e Santos, retornou ao Coxa em 2010 para encerrar a carreira. Pendurou as chuteiras em 2012.

Ainda em 2012 começou a trabahar como auxiliar-técnico no Coritiba. Assumiu como interino em 2013, na reta final do Brasileirão, e salvou a equipe do rebaixamento com duas vitórias e um empate em três jogos.

Na Série B de 2018, Tcheco também comandou o time. Após a demissão de Eduardo Baptista, ele assumiu a equipe e somou duas vitórias, um empate e quatro derrotas. Após a derrota para o Londrina, no Couto Pereira, a diretoria decidiu trazer Argel Fucks retornar Tcheco ao cargo de auxiliar.

Nessa segunda-feira (dia 19), Tcheco postou uma mensagem de despedida no Instagram: “Com coração apertado, mais uma vez eu me despeço desse clube, que tenho muito carinho, respeito e identificação. Quero agradecer sempre o apoio do torcedor, hj passo a ser um de vocês. Gostaria de agradecer a diretoria pela oportunidade, sei que não é um caminho fácil, mas ano que que vem será mais próspero, agradecer a todos os companheiros do Ct e do Couto Pereira pelo respeito e companheirismo de sempre. Quem sabe um dia eu volto! Obrigado