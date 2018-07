Da redação

A história de Suzane Von Richthofen vai virar filme. As gravações estão programadas para começarem neste ano. É o que promete a produtora do longa, que assinou a distribuição com a Galeria Distribuidora no início do mês. O diretor Maurício Eça e os produtores estão no processo de seleção dos atores que irã interpretar Suzane Von Richthofen e Daniel Cravinhos, casal que idealizou o crime que chocou o país em 2002. O filme já tem até nome: “A menina que matou os pais”. A história será contada no formato de drama psicológico e o foco central será o julgamento do casal, réu confesso do assassinato dos pais de Suzane, Manfred e Marísia. Na época do assassinato, Suzane tinha 19 anos. O roteiro é de Illana Casoy, criminóloga, escritora e a maior especialista em serial killers do Brasil, em conjunto com Raphael Montes, escritor brasileuiro de literatura policial. A dupla estudou por mais de seis meses os arquivos públicos do julgamento, desde o assassinato até a condenação. “A menina que matou os Pais” deve chegar aos cinenasm no segundo semestre de 2019. O produtor será Marcelo Braga.

Chay Sued e Laura Neiva terminam relação a cinco meses do casamento

Depois de quatro anos, Chay Suede e Laura Neiva anunciam o fim do relacionamento. A informação foi confirmada pela assessoria do casal através de um comunicado. “Confirmamos que os atores Laura Neiva e Chay Suede estão se separando. Agradecemos a compreensão, o carinho e o respeito de sempre”. Chay e Laura estavam noivos e com o casamento marcado para o dia 15 de dezembro. A cerimônia seria em uma mansão do bairro Santa Tereza, zona sul do Rio de Janeiro. O ator que interpreta o Ícaro na novela “Segundo Sol”, já tinha condidenciado aos mais próximos nos bastidores da trama que a cerimônia seria ao ar livre e a lista de convidados teria 350 nomes, entre familiares e amigos dos atores. Os dois se conheceram em 2013, durante gravação do filme “Lascados”.

Patrícia Poeta assume “Encontro”, a partir de segunda-feira

Patrícia Poeta foi escalada para substituir Fátima Bernardes, que sairá de férias, no comando do “Encontro”. Poeta vai dividir o palco com Ana Furtado. Enquanto a mulher de Boninho já substitui Fátima várias vezes, Poeta assumirá o posto pela primeira vez no seis anos do programa. A apresetadora do “É de Casa” está na Austrália, de férias com o filho Felipe. Ela assume “Encontro”, a partir de segunda-feira, 23.

Michelle Williams está internada para tratar depressão

A cantora norte-americana Michelle Williams, ex-participante do grupo Destiny’s Child, que revelou Beyoncé, está internada há alguns dias numa clínica, segundo o site TMZ, para tratar sua depressão. Em uma publicação no seu Instagram, Williams fez um desabafo sobre saúde mental, declarando o fato de ter pedido ajuda e orientação profissional e incentivando a todos os que sofrem do problema a não se conformarem. “Hoje, orgulhosa, feliz e saudável, permaneço aqui como alguém que continuará sempre a dar o exemplo”, completou. O post recebeu mais de dois mil comentários, que continham o apoio dos fãs e de amigos, como a mãe da cantora Beyoncé, Tina Knowles Lawson.

