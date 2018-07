Da Redação Bem Paraná com assessoria

"Paga de solteiro feliz, mas quando chega em casa, chora. Esse é o refrão do clipe que chegou a marca de 50 milhões de visualizações neste ano. O trecho é da múscia Paga de solteiro feliz, música de Simone e Simaria, em parceria com o DJ Alok, lançado em meados de janeiro. O sucesso já supera as expectativas, repetindo os passos do fenômeno alcançado em LOKA.