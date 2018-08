Hoje é dia de concerto da Série Música de Câmara no Guairinha

Da redação

Hohe, às 20h30, três grupos de músicos da Orquestra Sinfônica do Paraná apresentam a Série Música de Câmara no palco do Guairinha. A apresentação é a quinta da série no ano de 2018. Os ingressos custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia).

Segundo o Dicionário Grove de Música, a música de câmara é aquela “adequada à execução em câmara ou aposento”. Diferente da música orquestral, a música de câmara geralmente é formada por um grupo de 3 a 8 músicos, cada um com uma parte específica a ser executada.

O programa desta edição da Série Música de Câmara inclui dois sextetos e um quarteto. A noite começa com a Abertura sobre temas hebraicos, peça encomendada a Prokofiev por amigos judeus. Ela foi escrita logo que o compositor se mudou para os Estados Unidos, fugindo da Revolução Russa, e é baseada em músicas populares da cultura hebraica.

A segunda música é Phantasy Quartet for Oboe and Strings, de Edward Benjamin Britter. A música segue o estilo da fantasia, peça instrumental em que a imaginação do compositor prevalece sobre o convencional. A noite termina com Sexteto, de Poulenc, a centésima e uma das mais importantes peças de câmara do compositor.

O concerto e hoje é a penúltima oportunidade para assistir à Série Música de Câmara em 2018. Não perca!

Serviço

Série Música de Câmara

Quando: Hoje, às 20h30

Onde: Auditório Salvador Ferrante – Guairinha

Quanto: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia).