Chegou o dia do Z Festival em Curitiba, com direito a Camila Cabello. Saiba todos os detalhes

Da redação

Principal festival voltado para o público jovem no país, o Z Festival chega a Curitiba hoje na Pedreira Paulo Leminski tendo como principal headliner a cantora norte-americana/cubana Camila Cabello com sua nova turnê internacional, Never Be the Same World Tour. Entre as atrações que se revezarão no palco em Curitiba também estão o duo Anavitória, o cantor Vitor Kley, e algumas das mais novas revelações da cena eletrônica nacional como Zeeba e Cat Dealers. O festival já passou por Porto Alegre, no dia 11, e São Paulo, no dia 14.

