"Hoje eu não vou dormir", grita Pogba ao deixar estádio

Folhapress

MOSCOU, RÚSSIA (FOLHAPRESS) - O meia Pogba é o dono da festa francesa no estádio Lujniki. Após invadir a coletiva de imprensa e dar um banho no técnico Didier Deschamps, ele deixou os vestiários do estádio Lujniki aos berros.

"Eu sou campeão do mundo! Eu sou campeão do mundo!", gritou o jogador, em três idiomas diferentes, aos jornalistas que o esperavam na zona mista.

"Hoje eu não vou dormir! Vou festejar a noite inteira!", emendou, aos berros, desta vez em espanhol, olhando para os repórteres.

"Dormir para que?", continuou Pogba, caindo na gargalhada e seguida.

Ao seu lado, Antonie Griezmann saiu às pressas com duas cervejas geladas nas mãos, assim como zagueiro Rami.

Minutos antes, Umtiti deixou os vestiários dançando e cantando com uma caixa de som "allez les Bleus (vamos, Azuis)". A música é entoada pelos torcedores franceses há anos.

Varane, por sua vez, foi embora da arena agarrado ao troféu. "Não largo por nada", disse o atleta aos jornalistas.

A França conquistou o segundo título mundial de sua história ao vencer a Croácia por 4 a 2 neste domingo (15), no estádio Lujniki, em Moscou.