Terça-feira é o Dia do Pão, que será vendido com desconto em Curitiba

Da Redação Bem Paraná

Em comemoração ao Dia Mundial do Pão, celebrado nesta terça-feira (16), o Sindicato da Indústria de Panificação e Confeitaria do Estado do Paraná (Sipcep) e parceiros, promove a redução de impostos em 22,5% sobre o pão francês neste dia. Este ano são 37 panificadoras envolvidas na ação. Este ano completa a quarta edição da redução dos impostos em homenagem ao Dia Mundial do Pão e tem como objetivo beneficiar o consumidor e incentivá-lo a comprar o pão francês, mas também outros produtos dos estabelecimentos envolvidos na ação.

“É uma data bastante importante para celebrar, já que o pão é um dos alimentos mais consumidos pelos brasileiros, , mais barato e faz parte das cestas básica”, diz o presidente do SIPCEP, Vilson Felipe Borgmann.