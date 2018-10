Holanda expulsa quatro agentes russos acusados de tentar ciberataque

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O serviço de inteligência da Holanda afirmou ter frustrado um ciberataque russo contra a Organização para a Proibição das Armas Químicas (Opaq), que tem sede em Haia, e expulsou quatro agentes russos, anunciou nesta quinta-feira (4) a ministra da Defesa, Ank Bijleveld.

O ministro afirmou em uma entrevista coletiva que um laptop pertencente a um dos agentes tinha conexões com Brasil, Suíça e Malásia. Em relação a este último país, o conteúdo era relacionado com a investigação do voo MH17 da companhia Malaysia Airlines, derrubado por um míssil em 2014 no leste da Ucrânia.

A tentativa de ataque ocorreu em abril. Segundo relatório da inteligência holandesa, os quatro russos chegaram à Holanda no dia 10 de abril, foram presos com equipamentos de espionagem em um hotel próximo à sede da Opaq, em 13 de abril, e então expulsos do país.

O ataque foi impedido com ajuda do Reino Unido.

Na ocasião, a organização trabalhava na identificação da substância usada para envenenar o ex-espião russo Serguei Skripal e sua filha Iulia, em Salisbury, na Inglaterra.

O plano deles, segundo a Holanda, era viajar para Spiez, na Suíça, onde um laboratório analisa amostras enviadas pela Opaq.

O chefe da Otan (aliança militar ocidental) afirmou que a organização precisa fortalecer suas defesas contra ataques russos, pedindo à Rússia que pare com seu comportamento "imprudente".

"A Rússia precisa parar com seu padrão imprudente de comportamento, incluindo o uso de força contra seus vizinhos, a interferência em processos eleitorais e campanhas de desinformação", afirmou o secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg.

A porta-voz da Chancelaria russa, Maria Zakharova, qualificou a acusações como "grandes fantasias".