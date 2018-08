Holandês Seedorf pediu 1 milhão de euros para participar da Dança dos Famosos

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Clarence Seedorf, 42, jogador holandês aposentado, teria cobrado 1 milhão de euros (cerca de R$ 4,3 milhões) para participar da Dança dos Famosos, quadro do Domingão do Faustão. Segundo o colunista Flávio Ricco do UOL, que é parte do Grupo Folha, que edita a Folha de S.Paulo, nenhum acordo foi feito.

O ex-craque do Milan e da seleção holandesa passou pelo Botafogo em 2012 e anunciou sua aposentadoria em 2014, começando na carreira de técnico. Ele já comandou times como o italiano Milan e o português La Coruña. Atualmente está sem clube.

Para o programa, que tem duração aproximada de quatro meses, a produção seleciona 12 participantes, divididos entre homens e mulheres. Segundo o colunista, Danton Mello e Deborah Evelyn estão confirmados.

A atração substitui o Show dos Famosos, quadro que ficou no ar durante o primeiro semestre de 2018. Quem levou o troféu este ano foi o ator e cantor Mumuzinho, que interpretou artistas de peso como Alcione e Stevie Wonder.