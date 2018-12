Homem atira dentro de igreja em Campinas, mata quatro e se suicida

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quatro pessoas foram mortas a tiros na Catedral Metropolitana de Campinas (SP), no início da tarde desta terça-feira (11), segundo informou o Corpo de Bombeiros.

A principal suspeita é de que elas foram atacadas por um homem, ainda não identificado, que entrou na igreja e atirou contra os fiéis. Segundo a Polícia Militar, o suspeito se matou após o ataque.

A Catedral de Nossa Senhora da Conceição, localizada no centro da cidade, está cercada pelos agentes das forças de segurança.

Ainda segundo as primeiras informações outras quatro pessoas estariam feridas. O homem estava com duas armas, uma 9 mm e um revólver.

Em nota postada no Facebook, a Arquiodiocese de Campinas informou que a catedral permanecerá fechada para atendimento das vítimas e a investigação da polícia.

“Contamos com as orações de todos neste momento de profunda dor”, diz o texto.