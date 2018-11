Homem coloca retuíte de Kim Kardashian em seu currículo e consegue entrevistas de emprego

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um norte-americano publicou em seu perfil do Instagram que conseguiu agendar três entrevistas de emprego em menos de uma semana após incluir uma menção de Kim Kardashian em seu currículo profissional.

Chris Sumlin, o dono do perfil, publicou uma imagem em que é possível ver um pedaço de seu currículo. No campo de "Accomplishments" (em tradução do inglês, "realizações"), ele escreveu: "Retuitado por Kim Kardashian West por trabalho de pós-graduação impressionante".

Novamente, a celebridade usou o Twitter para desejar boa sorte a Sumlin. Ele então postou uma segunda foto, mostrando que inclui a nova menção de Kim em seu currículo.

Abaixo do item de "retuíte", ele escreveu "Kim Kardashian West me desejou sorte na procura por emprego pelo Twitter, ganhando mais de 17.000 reações ao tuíte".