'Homem da Silva' recebe estranha proposta

O ator Sérgio Pardal, colaborador do Teatro da Vertigem de São Paulo, apresenta nos dias 8 e 9 de abril o solo Homem da Silva, escrito e interpretado por ele.



A peça conta a história de um homem em busca de uma colocação no mercado de trabalho para poder sustentar sua família. Mas Homem da Silva depara com uma proposta de emprego inusitada, algo que jamais nenhum homem ou mulher trabalhou neste mundo, e ele aceita o desafio.

SERVIÇO:

O que: Casa do Damaceno

Quando: 8 e 9 de Abril, às 18 e 21 horas, em ambos os dias.