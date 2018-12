Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um suspeito foi preso no Butantã (zona oeste) na quarta-feira (26) com sete galões de lança-perfume. Ele foi visto saindo de um imóvel com uma sacola plástica.

A PM o revistou e encontrou drogas.

Os galões de lança-perfume estava na casa dele, assim como frascos vazios e tampas.