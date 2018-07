Homem é morto a tiros dentro de carro de luxo blindado na zona leste de SP

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem foi morto a tiros dentro de um Audi blindado, na região do Tatuapé, zona leste de São Paulo, por volta das 23h desta segunda-feira (23).

Cláudio Roberto Ferreira, o Galo, tinha acabado de estacionar o Audi na rua Coelho Lisboa. Os assassinos chegaram em dois carros, desembarcaram e dispararam vários tiros de fuzil. Na rua, os peritos encontraram ao menos 70 cápsulas deflagradas

A blindagem do carro não conseguiu impedir que o motorista fosse atingido pelos tiros. Os bombeiros tiveram que forçar a porta do carro para retirar o homem baleado. Ele foi levado em estado grave ao Hospital Municipal do Tatuapé, onde morreu.

Em 2015, Ferreira foi preso durante uma partida entre Corinthians e Santos pela Copa do Brasil, na Vila Belmiro, em Santos (litoral de São Paulo). Ele assistia ao jogo em um camarote para torcedores do Corinthians, segundo a polícia.

O homem tinha sido condenado por roubo a banco em Guarulhos (Grande São Paulo) que terminou com três mortos, em 2008, um deles um chefe da facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital).

Nenhum suspeito do crime foi preso. O caso será investigado pelo DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa).