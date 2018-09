Homem é preso por esfaquear dois cachorros na zona sul de SP

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um desempregado de 35 anos foi preso nesta sexta-feira (14) na Capela do Socorro, na zona sul de São Paulo, após ter sido flagrado esfaqueando dois cães de rua no domingo (9), no mesmo bairro. Os animais, um macho e uma fêmea, foram socorridos e passam bem.

A violência contra os bichos foi registrada por um celular. Os vídeos foram compartilhados nas redes sociais, até chegarem à polícia.

Após assistirem às imagens, investigadores da 1ª Delegacia do Meio Ambiente, do DPPC (Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania), descobriram que os cachorros haviam sido esfaqueados em frente a uma adega, na rua Dover.

No local, Deivison Pereira Mendes confessou o crime contra os animais. Alegou que os cães "comiam carnes de churrascos", organizados aos domingos perto de um campo de futebol do bairro.

Segundo as imagens, o acusado coloca carne em uma marmita de alumínio. Quando os cães, em dois momentos diferentes, se aproximam para comer, Mendes os esfaqueia.

A fêmea Raja e o macho Michelangelo, ambos vira-latas, foram encaminhados ao Instituto Luisa Mell, onde foram socorridos e, segundo boletim veterinário, não correm risco de vida.