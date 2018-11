Homem entra em ônibus e anuncia assalto, mas dá de cara com a própria mãe, apanha e vai preso

Redação Bem Paraná

Um caso inusitado de roubo a ônibus foi registrado nesta semana na Cidade do México. Segundo informações do jornal "Diario de Morelos", um homem de 35 anos teria se preparado para roubar o coletivo, que circulava no bairro mais pobre da cidade mexicana.

O suspeito entrou armado no ônibus e anunciou o assalto. Parecia que tudo daria certo. Mas aí ele se deparou com a própria mãe no ônibus, sentada como os demais passageiros.

Transtornada, a mulher se levantou e passou a agredir o filho. Mas a coisa não pararia numa surra, e ela ainda ligou para a polícia e entregou o homem.

Identificado como Ramon, o assaltante foi preso por uma equipe policial que não demorou para chegar até o local onde estava o ônibus. À imprensa local, a mãe explicou sua revolta, dizendo que não havia educado seu filho para que se tornasse ladrão e que esperava que ele "seguisse o caminho de Deus".