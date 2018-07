Homem faz aniversário, se aposenta e ganha na loteria. E tudo no mesmo dia

Redação Bem Paraná

Um canadense comemoru em dobro seu aniversário no último dia 28 de abril. É que além de conseguir a aposentadoria, Ping Kuen Shum ainda ganhou no mesmo dia na loteria, recebendo a bolada de US$ 1,55 milhão (cerca de R$ 5,4 milhões).

Morador de Vancouver, na Colúmbia Britânica, Ping estava numa festa com amigos e familiares celebrando seu aniversário e a aposentadoria quando descobriu que tinha acertado as 6 dezenas do sorteio da loteria local.

Em entrevista à British Columbia Lottery, o sortudo revelou que agora pretende, entre outras coisas, viajar para a China.

"É incrível que os três eventos tenham acontecido no mesmo dia. Trabalhei duro por muitos anos e agora espero dividir a fortuna com minha família", declarou Ping.