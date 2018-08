Homem-Formiga e a Vespa terão seu próprio brinquedo na Disney em 2019

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Homem-Formiga e a Vespa, que estrearam um filme juntos no início deste mês, serão o tema do novo brinquedo da Disney em Hong Kong, previsto para 2019.

No "Ant-Man and The Wasp: Nano Battle!" (Homem-formiga e a Vespa: Nano Batalha!), os visitantes vão se unir aos dois heróis da Marvel para lutar contra o vilão Arnim Zola.

Os atores Paul Rudd e Evangeline Lilly, que interpretam o Homem-Formiga e a Vespa no cinema, vão gravar cenas para a atração.

De acordo com desenhos divulgados pela Disney, os visitantes ficarão sentados e vão assistir à batalha em um telão. Eles também terão armas com lasers para ajudar os heróis a derrotar Zola.

Não é o primeiro brinquedo baseado em heróis da Marvel na Disney de Hong Kong. Em 2017 foi inaugurada a Experiência Homem de Ferro, que, segundo o blog da Disney, é uma das atrações mais bem avaliadas no local.

A Disney de Hong Kong terá uma área dedicada somente à Marvel até 2023, quando uma expansão do parque ficar pronta.

Outra inauguração do parque asiático em 2019 será "Moana: A Homecoming Celebration" (Moana: Uma Celebração de Volta para Casa), sobre a animação infantil de 2016, que abre em maio.

Em vídeo de divulgação do brinquedo, Paul Rudd disse estar ansioso para ver tudo pronto. "Fui um fã da Disney durante toda a vida e ter uma atração lá é incrível", afirma.

Em 30 de junho, a Disney inaugurou em Orlando a Toy Story Land, cuja principal atração é a montanha- russa que reproduz efeito mola do cachorro da série de filmes "Toy Story".

Para tentar reproduzir no brinquedo do parque o efeito da mola do brinquedo do filme, os "imagineers" (engenheiros, artistas, arquitetos e designers que colocam as ideias do parque de pé) tiveram de buscar um novo sistema, em que uma parada da montanha-russa desse ao visitante a impressão de que ela estivesse se esticando para trás e depois se soltando de modo desenfreado. Assista ao vídeo da montanha-russa.