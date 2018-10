Homem pede divórcio após flagrar esposa o traindo pelo Google Street View

Redação Bem Paraná

Um peruano entrou com pedido de divórcio após flagrar a esposa com um amante. O curioso dessa história, contudo, é como ele descobriu a traição: por um acaso, quando utilizava o Google Street View.

Segundo informações do jornal Extra, o traído tentava encontrar a melhor forma para chegar à Ponte dos Suspiros, em Lima (Peru). A ponte é um dos pontos mais românticos da cidade peruana.

Ao observar as imagens, contudo, acabou notando uma figura familiar: uma mulher sentada num banco, fazendo carinhos na cabeça de um outro homem, que estava deitado com a cabeça sobre as pernas dela.

Como as roupas da mulher batia com uma de sua esposa, o homem utilizou a imagem para confrontar a mulher em casa. E diante da evidência, ela acabou confessando a infidelidade.