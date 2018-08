Homem rouba avião nos EUA e cai uma hora depois ao ser perseguido por caças

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem de 29 anos roubou um avião no Aeroporto Internacional de Seattle-Tacoma e caiu uma hora depois em uma pequena ilha do estado de Washington, no oeste dos EUA, na noite desta sexta-feira (10), madrugada de sábado (11) no Brasil.

O avião pertencia à Horizon Air, subsidiária da Alaska Airlines. Não havia passageiros nem tripulação a bordo e tudo indica que o homem agiu sozinho, informou a empresa.

Inicialmente as autoridades afirmaram que ele seria um mecânico, mas a Alaska disse que se tratava de um agente de solo empregado pela Horizon. Esses funcionários direcionam os aviões que aterrissam para o portão de embarque e fazem o degelo de aeronaves congeladas.

As autoridades identificaram o empregado da Horizon Air como sendo Richard Russell, dado como morto após a queda. Descartaram ainda a hipótese de que tenha sido um ato terrorista.

Informações preliminares sugerem que a queda ocorreu porque o homem estava “fazendo manobras arriscadas no ar ou por falta de habilidade para pilotar", afirmou o departamento de polícia.

Um porta-voz da polícia, Ed Troyer, afirmou que foi um ato suicida.

O avião, um Bombardier Dash 8 Q400, chegou a ser perseguido por dois caças F-15 da Força Aérea dos EUA antes de cair.

Vídeos em redes sociais mostram uma aeronave sobrevoando Seattle com um jato militar seguindo-o.

Segundo a Horizon, a aeronave não tinha nenhum voo agendado para aquele horário e estava em uma área de manutenção.