Homem rouba avião nos EUA e cai uma hora depois após ser perseguido por caças

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem de 29 anos roubou um avião no Aeroporto Internacional de Seattle-Tacoma, que caiu uma hora depois em uma pequena ilha do estado de Washington, na noite de sexta (10), madrugada de sábado (11) no Brasil.

Ele era funcionário da companhia Horizon Air, proprietária da aeronave e subsidiária da Alaska Airlines. Não havia passageiros nem tripulação a bordo e tudo indica que agiu sozinho, informou a empresa.

Não identificado pela polícia local, o homem foi dado como morto após a queda.

As autoridades descartaram a hipótese de que tenha sido um ato terrorista.

Informações preliminares sugerem que a queda ocorreu porque o homem estava "fazendo manobras arriscadas no ar ou por falta de habilidade para pilotar", afirmou o departamento de polícia.

O avião, um Bombardier Dash 8 Q400, chegou a ser perseguido por dois caças F-15 da Força Aérea dos EUA antes de cair. Vídeos em redes sociais mostram uma aeronave sobrevoando Seattle com um jato militar seguindo-o.

Segundo a Horizon, a aeronave não tinha nenhum voo agendado para aquele horário e estava em uma área de manutenção.