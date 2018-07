Homens ganham participação no mercado de estética

Da redação

O mercado de beleza vem crescendo aceleradamente e nos dias de hoje a vaidade feminina não é a única a ocupar esse espaço. De acordo com a Associação Brasileira de Clínicas e Spas (ABC Spas), o público masculino representa 30% dos pacientes de clínicas estéticas. As compras dos cosméticos para cuidados com a aparência aumentaram para 35%, e as pesquisas mostram que em 2019 a previsão é de que o Brasil conquiste o maior ranking de usuários de produtos de beleza masculina a nível mundial, conquistando US$ 6,7 bilhões.

O motivo que pode ter levado o setor de estética masculina a esse aumento pode ser explicado pela crescente preocupação com os cuidados pessoais. Os homens têm investido mais na aparência nos últimos tempos, tanto por razões pessoais quanto profissionais, como a conquista de um novo trabalho, ocorrências de reuniões e palestras, entre outros fatores. O Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micros e Pequenas Empresas) mostra que o público masculino também vem buscando por procedimentos como processos de rejuvenescimento, limpeza facial, redução de medidas corporais, diminuição de marcas de expressão, aplicações a laser e radiofrequência.

Brasileiros gastam cerca de R$ 95 por mês em cuidados com a aparência

Visto o levantamento do SPC Brasil, 61,9% dos homens brasileiros afirmam estar convictos de que os cuidados com a beleza são importantes e fundamentais, e que não se trata somente de adquirir uma estética perfeita, mas sim de uma questão de saúde também. As pesquisas apontam que, para manter a boa aparência, alguns homens acabam contraindo dívidas, pois gastam em torno de R$95,00 por mês com produtos em clínicas de estéticas, e 7% deles ficam com o nome inadimplente por não conseguir abrir mão dos cuidados estéticos.

Cada vez mais os homens estão garantindo seu espaço no mundo da beleza, e de acordo com as pesquisas, esse é um fator muito importante e bastante positivo para a economia brasileira; com o aumento de vendas dos produtos e dos procedimentos estéticos no mercado, o Brasil passa a ser considerado o terceiro maior país do mundo no setor, ficando atrás dos Estados Unidos e do Japão. Portanto, vale lembrar às empresas de tratamentos estéticos que, para alcançar o resultado de crescimento desejado, é de suma importância estar sempre buscando por novas tecnologias em técnicas, instrumentos de trabalho, assim como todos os materiais e equipamentos.

Alguns tratamentos estéticos que os homens estão realizando

A busca por produtos e tratamentos masculinos vem se destacando há cinco anos no mercado, e entre os muitos procedimentos e produtos para os cuidados estéticos, alguns deles são:



Procedimentos

Depilação do abdômen, peito e barba

Redução de ruga e sinais da idade

Tratamento contra queda de cabelos

Tratamento com podólogos

Manicure

Botox

Produtos

Desodorante

Creme hidratante para o corpo

Loção pós-barba

Cremes antirrugas

Creme para barbear

Shampoo

Condicionador

Filtro solar

Produtos de depilação.