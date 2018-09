Homens receberam mais advertências do que mulheres no tênis, diz jornal

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um levantamento feito pelo jornal inglês The Telegraph mostra que as reclamações de Katrina Adams, presidente da USTA (Associação de Tênis dos Estados Unidos), sobre a desigualdade nas punições entre homens e mulheres no tênis, não se comprovam pelos números.

O jornal levantou punições e advertências a tenistas de ambos os gêneros nos torneios da série Grand Slam desde 1998, período em que os homens receberam 1.534 punições, contra 526 aplicadas às mulheres.

A discussão tomou conta do mundo do tênis na última semana, após a discussão envolvendo a americana Serena Williams e o árbitro de cadeira português Carlos Ramos, durante a final feminina do Aberto dos Estados Unidos.

Na ocasião, Serena foi advertida por ter recebido uma orientação de seu treinador, Patrick Mouratoglou, fato que tirou a americana do sério, dizendo que não precisa de trapaça para vencer.

Na sequência, ela recebeu nova punição, que lhe custou um ponto, por ter quebrado uma raquete durante um game. A americana seguiu discutindo com Ramos e chamou o árbitro de "ladrão", sofrendo nova punição na sequência, perdendo um game.

A vitória na final do Aberto dos Estados Unidos foi da japonesa Naomi Osaka, por 2 sets a 0.

Tanto Serena Williams quanto Katrina Adams, em entrevistas após o jogo, disseram que há discriminação contra as mulheres em relação às punições no tênis e que os homens não recebem as mesmas penalizações por faltas semelhantes.

As estatísticas levantados pelo The Telegraph demonstram que só no último Aberto dos Estados Unidos, a reclamação não se comprova.

Foram 86 violações de código aplicadas contra homens no Grand Slam americano, contra 22 para as mulheres.

Ao ampliar o levantamento, o jornal inglês mostrou que a diferença é ainda maior.

A análise das punições em 20 anos de Grand Slams demonstra que os homens foram responsáveis por 86% de violações do código por abuso de raquete, caso idêntico ao que levou à perda de um ponto para Serena Williams na final do último sábado (8).

Em relação ao abuso verbal, os homens foram responsáveis por 80% de violações no mesmo período.

O português Carlos Ramos está escalado para atuar no confronto entre Croácia e Estados Unidos pela Copa Davis, em Zagreb, que começou nesta sexta-feira (14).