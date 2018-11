Homossexualidade de Dumbledore deve ficar mais explícita, diz autora de "Harry Potter"

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Já foi revelado pela autora dos livros de "Harry Potter", J. K. Rowling, que o personagem Dumbledore, diretor da escola de magia em Hogwarts, é gay e que foi apaixonado pelo mago Gellert Grindelwald quando os dois eram jovens.

Como a saga "Animais Fantásticos" retrata a juventude desses personagens, o assunto voltou à tona. Em entrevista ao site da revista Entertainment Weekly, David Yates, diretor de "Animais Fantásticos: Os Crimes de Grindelwald", disse, no entanto, que não haverá nada explícito nesse filme.

"Acho que todos os fãs já sabem disso. Dumbledore teve um relacionamento bastante intenso com o Grindelwald quando eles eram jovens. Eles se apaixonaram pelas ideias e pela ideologia um do outro", afirma o diretor. "Dumbledore é um professor rebelde e inspirador em Hogwarts e, ao lado de Grindelwald, eles fazem um incrível par", descreveu o diretor.

A autora e roteirista inglesa da série, J. K. Howling, no entanto, não descarta deixar esse romance mais explícito nos próximos longas, já que a saga ainda terá outros três títulos.

"Não posso dizer tudo, mas como se trata de uma história dividida em cinco filmes, só sei que ainda há muito o que revelar sobre o relacionamento dos dois", afirmou a autora J. K Rowling.

A estreia mundial do próximo filme será no dia 15 de novembro. O longa tem no elenco os atores Johnny Depp, como Grindelwald, e Jude Law, como Dumbledore. Nos filmes da saga "Harry Potter", Dumbledore foi interpretado por Richard Harris, que morreu em 2002. Já Grindelwald apareceu em "Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte 1", com o ator Michael Byrne.

Em "Animais Fantásticos: Os Crimes de Grindelwald", Newt Scamander (Eddie Redmayne) é recrutado pelo seu antigo professor em Hogwarts, Alvo Dumbledore, para enfrentar o terrível bruxo das trevas Gellert Grindelwald, que escapou da custódia da Macusa (Congresso Mágico dos EUA).