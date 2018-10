Honda convoca proprietários de Fit e City para troca de airbags

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Honda convoca proprietários dos veículos Fit e City, fabricados entre 2013 e 2014, para recall por problema no airbag do passageiro. Ao todo, 66.915 carros precisam trocar o equipamento.

Segundo a montadora, há um defeito no sistema que pode causar lesões graves e morte. Isso porque foi detectado que a estrutura do insuflador pode se romper em caso de colisão frontal "e, eventualmente, causar projeção de fragmentos metálicos no interior do veículo", afirma em comunicado.

A substituição é gratuita e deverá ser realizada em qualquer concessionária autorizada Honda, a partir da próxima segunda-feira, dia 8.

O problema foi identificado nos carros Honda Fit modelo 2014 fabricados entre março de 2013 e abril de 2014 e com chassis finais entre EZ100002 até EZ503439. No Honda City modelo 2014, o recall deve ser feitos em veículos com chassis entre EZ200001 até EZ216205 e EZ130001 até E130783. Os carros foram produzidos entre abril de 2013 e junho de 2014.

O proprietário do veículo pode consultar no site da montadora a necessidade do reparo. O agendamento pode ser efetuado pelo site ou na Central de Atendimento da montadora, no número 0800-701-3432.